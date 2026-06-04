Presenze sospette a Borgo Ferrovia | due notti di allerta e indagini in corso ad Avellino
Tra martedì e mercoledì notte, nel quartiere di Borgo Ferrovia sono stati segnalati diversi episodi sospetti che hanno portato a un’attività di indagine da parte delle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le circostanze e raccogliendo testimonianze sulla presenza di persone o comportamenti anomali nelle ore notturne. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sui motivi di tali episodi o sui soggetti coinvolti.
Avellino, 4 giugno 2026. Nel quartiere di Borgo Ferrovia, tra la notte di martedì e quella successiva, sono stati segnalati ripetuti episodi che hanno richiamato l’attenzione degli abitanti e delle autorità. In entrambe le occasioni, tre uomini – il volto coperto, movimenti considerati sospetti –. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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