Presenze sospette a Borgo Ferrovia | due notti di allerta e indagini in corso ad Avellino

Notizia in breve

Tra martedì e mercoledì notte, nel quartiere di Borgo Ferrovia sono stati segnalati diversi episodi sospetti che hanno portato a un’attività di indagine da parte delle forze dell’ordine. Le autorità stanno verificando le circostanze e raccogliendo testimonianze sulla presenza di persone o comportamenti anomali nelle ore notturne. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sui motivi di tali episodi o sui soggetti coinvolti.