Unicusano Avellino Basket | sorrisi ed uova pasquali a Borgo Ferrovia

L'Unicusano Avellino Basket ha organizzato un evento a Borgo Ferrovia, distribuendo uova pasquali e sorrisi tra i presenti. La società ha confermato il proprio impegno nel coinvolgere la comunità locale e le giovani generazioni, mantenendo un rapporto attivo con il territorio. L'iniziativa si è svolta durante le festività pasquali, sottolineando la volontà di rafforzare i legami con la città.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Unicusano Avellino Basket continua a rafforzare il proprio legame con il territorio, confermando l’attenzione verso le realtà sociali e le giovani generazioni della città. Questa mattina una delegazione biancoverde rappresentata da Alessandro Grande, Mikk Jurkatamm ed Andrea Zerini, su invito dell’ Associazione ‘Nui Ra Ferrovia ’, ha fatto visita all’Istituto Comprensivo Statale S.Tommaso F.Tedesco Secondaria Primo Grado Borgo Ferrovia. Un momento di grande partecipazione e condivisione, con gli atleti che hanno distribuito uova pasquali agli alunni dell’Istituto, regalando sorrisi ed emozioni in un clima di festa e vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unicusano Avellino Basket: sorrisi ed uova pasquali a Borgo Ferrovia Articoli correlati L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Torino si impone sull'Unicusano Avellino BasketAl Pala Gianni Asti di Torino l'Unicusano Avellino Basket non riesce a trovare la vittoria sperata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento L'Unicusano Avellino Basket pronto alla sfida contro l'Unieuro Forlì; L’Unieuro si riscatta subito: punti salvezza contro la corazzata Avellino; Maratona al DelMauro: l'Unicusano Avellino Basket supera Cento dopo una battaglia di cinquanta minuti; L’Avellino Basket si rinforza: ufficiale l’arrivo dell’ala esperta Rei Pullazi. Al PalaDozza l’Unicusano Avellino Basket va ko: vittoria per la capolista FortitudoAl PalaDozza di Bologna l’ Unicusano Avellino Basket ha affrontato una Flats Service Fortitudo Bologna determinata a capitalizzare il successo ottenuto nell’infrasettimanale contro Pesaro e sfruttare ... irpinianews.it Seconda sconfitta consecutiva per l'Unicusano Avellino Basket che cade al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna: 71-62 il risultato finale. Irpini in campo sabato 4 aprile alle ore 20:00 al PalaDelMauro contro la JuVi Cremona. facebook