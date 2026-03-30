Avellino boom di presenze per la prevenzione con l' associazione Per Borgo Ferrovia e il dottor Iannace

A Avellino si è svolta una giornata di prevenzione organizzata dall'associazione Per Borgo Ferrovia, con la partecipazione del senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati. L’evento ha registrato un’alta affluenza di persone, attirate dalla possibilità di effettuare controlli gratuiti e ricevere informazioni sulla salute. La manifestazione si è svolta in un clima di grande interesse pubblico e coinvolgimento comunitario.

Secondo lo specialista, "volersi bene" significa innanzitutto riconoscere le proprie fragilità e intervenire prima che queste possano trasformarsi in patologie più gravi Al centro dell’incontro, il tema della prevenzione, oggi sempre più discusso ma, come sottolineato dal dottor Iannace, ancora troppo poco praticato. «La prevenzione non è solo medicina, ma un atteggiamento quotidiano», ha spiegato, invitando i cittadini a sviluppare maggiore consapevolezza e attenzione verso la propria salute. Secondo lo specialista, “volersi bene” significa innanzitutto conoscersi, riconoscere le proprie fragilità e intervenire prima che queste possano trasformarsi in patologie più gravi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, boom di presenze per la prevenzione con l'associazione "Per Borgo Ferrovia" e il dottor Iannace Articoli correlati Giornata della Prevenzione a Borgo FerroviaA Borgo Ferrovia, domenica 29 marzo The Power of Pink e l'associazione Per Borgo Ferrovia organizzano una Giornata della Prevenzione. Torna "Insieme per la vita": le visite senologiche gratuite a cura del dottor IannaceSi terrà il 17 febbraio, l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche... Una raccolta di contenuti su Per Borgo Ferrovia Tra salute e impegno sociale: ad Avellino la prevenzione diventa responsabilità collettivaGrande partecipazione ad giornata di prevenzione ad Avellino promossa dall’associazione Per Borgo Ferrovia, presieduta da Walter Giordano, con la presenza del senologo Carlo Iannace, primario della Br ... irpiniaoggi.it Prevenzione da record a Borgo Ferrovia: visite gratuite sold out e grande partecipazione dei cittadiniGrande partecipazione e tutto esaurito per l’iniziativa di prevenzione medica gratuita promossa dall’Associazione per Borgo Ferrovia, che si terrà domenica delle Palme nel quartiere Borgo Ferrovia. Le ... irpiniaoggi.it