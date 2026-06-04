Presentazione di Chieti tra passato e futuro il libro che racconta la città che cambia e sostiene la solidarietà internazionale

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 18, al Salotto Culturale Art Abruzzo di Chieti, si terrà la presentazione del libro “Chieti tra passato e futuro”. Il volume, promosso dal Lions Club Chieti I Marrucini e dal Fotoclub Chieti, è stato realizzato nell’ambito di un progetto distrettuale dedicato alla valorizzazione della città e alla solidarietà internazionale.