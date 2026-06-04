Presentazione di Chieti tra passato e futuro il libro che racconta la città che cambia e sostiene la solidarietà internazionale

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno alle 18, al Salotto Culturale Art Abruzzo di Chieti, si terrà la presentazione del libro “Chieti tra passato e futuro”. Il volume, promosso dal Lions Club Chieti I Marrucini e dal Fotoclub Chieti, è stato realizzato nell’ambito di un progetto distrettuale dedicato alla valorizzazione della città e alla solidarietà internazionale.

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Venerdì 5 giugno, alle ore 18, al Salotto Culturale Art Abruzzo di Chieti, sarà presentato il volume “Chieti tra passato e futuro”, progetto promosso dal Lions Club Chieti I Marrucini in collaborazione con il Fotoclub Chieti nell’ambito del service distrettuale Lions dedicato alla valorizzazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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