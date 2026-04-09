Un libro celebra i quarant’anni di “Zelig Republic”, il cabaret che ha cambiato la comicità in Italia. L’opera ripercorre le tappe principali, dagli esordi alle trasformazioni più recenti, raccontando le performance e i personaggi che hanno segnato questa lunga storia. Aderenti a fatti e date precise, i capitoli si soffermano sui momenti chiave e sugli eventi che hanno contribuito a definire il ruolo di questo spettacolo nel panorama culturale nazionale.

Quarant’anni di risate, talento e rivoluzioni artistiche. In occasione dell’anniversario dello Zelig, lo storico locale milanese che ha segnato profondamente la comicità italiana, arriva in libreria “Zelig Republic: storia del cabaret più famoso d’Italia”, il nuovo libro firmato dal cantautore e drammaturgo Giangilberto Monti. Con la prefazione di Giobbe Covatta e le interviste curate dal giornalista Vito Vita, il libro accompagna il lettore in un viaggio dietro le quinte dello Zelig, tra documenti inediti, fotografie e testimonianze dirette. Un racconto che attraversa l’ascesa, il declino e la rinascita del locale, svelandone dinamiche artistiche e retroscena spesso rimasti nell’ombra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Zelig Republic”: il libro che racconta i 40 anni del cabaret che ha rivoluzionato la comicità italiana

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