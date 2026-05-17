Nettuno Petriconi presenta il libro che racconta l’anima della città

Nella città di Nettuno, si svolge la presentazione di un libro che raccoglie immagini e frammenti di storia locale. L’autore ha scelto di mettere insieme fotografie, testi e ricordi di persone che hanno vissuto in prima persona gli avvenimenti della zona. L’obiettivo è condividere storie individuali che, combinate tra loro, compongono un mosaico della vita quotidiana e degli eventi passati. La pubblicazione si propone di conservare e trasmettere parte dell’anima della città attraverso questa raccolta di memorie.

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