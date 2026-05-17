Nettuno Petriconi presenta il libro che racconta l’anima della città
Nella città di Nettuno, si svolge la presentazione di un libro che raccoglie immagini e frammenti di storia locale. L’autore ha scelto di mettere insieme fotografie, testi e ricordi di persone che hanno vissuto in prima persona gli avvenimenti della zona. L’obiettivo è condividere storie individuali che, combinate tra loro, compongono un mosaico della vita quotidiana e degli eventi passati. La pubblicazione si propone di conservare e trasmettere parte dell’anima della città attraverso questa raccolta di memorie.
? Punti chiave Cosa nasconde il mosaico di immagini e frammenti di storia vissuta?. Come può un libro trasformare i ricordi personali in memoria collettiva?. Perché le istituzioni locali hanno deciso di sostenere questo progetto culturale?. Quale impatto avrà questo racconto sulla percezione del presente dei cittadini?.? In Breve Presentazione ore 17:30 domenica 17 maggio 2026 presso l'Aula Consiliare comunale.. Antonella Mosca presenta l'opera con il supporto del Presidente Roberto Alicandri.. L'iniziativa sostiene il progetto culturale dell'Assessore Roberto Imperato e del Sindaco Burrini.. L'evento mira a rafforzare la coesione sociale attraverso la memoria collettiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Oggi pomeriggio alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Nettuno, si terrà la presentazione del libro Nettuno amico mio di Gabriele Petriconi facebook
Nettuno, amico mio, Gabriele Petriconi presenta il suo libro nella sala consiliare del ComuneSabato 16 maggio alle 17,45 la Sala consiliare del comune di Nettuno ospiterà la presentazione del libro di Gabriele Petriconi Nettuno amico mio. L’evento culturale sarà moderato da Antonella Mosca, ... ilgranchio.it