Barbara Berlusconi e il no ai social per i minori | Mio padre sceglieva cosa farmi guardare in tv

Barbara Berlusconi ha dichiarato che è corretto proibire l’uso dei social ai minori di 16 anni, sottolineando che questa scelta non implica un isolamento rispetto ai figli. Ha ricordato che in passato suo padre decideva cosa poteva vedere in televisione, evidenziando una differenza tra le abitudini di allora e le restrizioni attuali. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulle limitazioni all’uso delle piattaforme digitali da parte dei giovani.

Barbara Berlusconi dice che è giusto vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni. E che questo non significa isolare i propri figli. La terzogenita del Cavaliere oggi parla in un’intervista al Giornale in cui illustra i risultati di una ricerca fra genitori commissionata a Swg sul tema adolescenti e media. «L’intento è capire cosa sta succedendo. Non abbiamo ancora piena consapevolezza di quanto strumenti come gli smartphone, che ci collegano con il mondo e dunque non sono neutri, incidano su una fase tanto delicata come l’adolescenza. Due genitori su tre si sentono disorientati e chiedono aiuto. Il desiderio di analizzare la dipendenza fra adolescenti e social ha l’obiettivo di porsi domande che possano poi costruire risposte convincenti, per aiutare chi è in difficoltà».🔗 Leggi su Open.online

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