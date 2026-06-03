premio strega 2026 guida la sestina michele mari tutti i romanzi spiegati

In testa, con un vantaggio netto, c'è Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi): 280 preferenze, più del doppio dell'ultimo classificato. Dietro di lui, nell'ordine, Matteo Nucci con Platone. Una storia d'amore (Feltrinelli), Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi) ed Elena Rui con Vedove di Camus (L'orma). La classifica è emersa dalla sommatoria di voti collettivi, lettori forti, lettrici e lettori dall'estero e Amici della Domenica. Il vincitore sarà incoronato l'8 luglio al Campidoglio. Michele Mari: il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Premio Strega 2026: Maria Attanasio, Michele Mari e Bianca Pitzorno

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