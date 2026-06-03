Per il Premio Strega 2026 sono state annunciate le sei candidate finaliste, con Michele Mari in testa. La lista comprende tre autori uomini e tre donne. Tra le case editrici più rappresentate ci sono Einaudi e Feltrinelli. La selezione include scrittori già noti e alcune sorprese, come la presenza di Bianca Pitzorno. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Tre donne e tre uomini in “sestina”. E tra Einaudi e Feltrinelli si intravede il Premio Strega 2026. Per il vincitore o vincitrice dell’80esima edizione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano la sentenza arriva dal Teatro Romano di Benevento dove è avvenuto lo spoglio definitivo dei voti durante la soporifera diretta di RaiPlay. È Michele Mari, autore di I convitati di pietra (Einaudi) ad aver ottenuto più voti di tutti, 280. Seguono da vicino Matteo Nucci, autore di Platone – Una storia d’amore (Feltrinelli) con 242 voti (in cinquina già nel 2010 e 2017) e la vera sorpresa della sestina, l’83enne Bianca Pitzorno che con La sonnambula (Bompiani) raccoglie 195 voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Premio Strega 2026, svelata la sestina finalista: Michele Mari in testa, sorpresa per Bianca Pitzorno. I nomi e i possibili vincitori

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