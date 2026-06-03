Premio Strega 2026 svelata la sestina finalista | Michele Mari in testa sorpresa per Bianca Pitzorno I nomi e i possibili vincitori

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per il Premio Strega 2026 sono state annunciate le sei candidate finaliste, con Michele Mari in testa. La lista comprende tre autori uomini e tre donne. Tra le case editrici più rappresentate ci sono Einaudi e Feltrinelli. La selezione include scrittori già noti e alcune sorprese, come la presenza di Bianca Pitzorno. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre donne e tre uomini in “sestina”. E tra Einaudi e Feltrinelli si intravede il Premio Strega 2026. Per il vincitore o vincitrice dell’80esima edizione del più prestigioso riconoscimento letterario italiano la sentenza arriva dal Teatro Romano di Benevento dove è avvenuto lo spoglio definitivo dei voti durante la soporifera diretta di RaiPlay. È Michele Mari, autore di I convitati di pietra (Einaudi) ad aver ottenuto più voti di tutti, 280. Seguono da vicino Matteo Nucci, autore di Platone – Una storia d’amore (Feltrinelli) con 242 voti (in cinquina già nel 2010 e 2017) e la vera sorpresa della sestina, l’83enne Bianca Pitzorno che con La sonnambula (Bompiani) raccoglie 195 voti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

premio strega 2026 svelata la sestina finalista michele mari in testa sorpresa per bianca pitzorno i nomi e i possibili vincitori
© Ilfattoquotidiano.it - Premio Strega 2026, svelata la sestina finalista: Michele Mari in testa, sorpresa per Bianca Pitzorno. I nomi e i possibili vincitori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sono sei e non 5 i libri che concorreranno all'ottantesima edizione del Premio Strega. Michele Mari guida la sestina, a seguire Matteo Nucci e Bianca Pitzorno. Il libro vincitore sarà svelato il prossimo 8 luglioSono sei i libri in corsa per l’ottantesima edizione del Premio Strega, invece di cinque.

Leggi anche: Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo Nucci

Temi più discussi: Premio Campiello 2026: svelati i 5 libri finalisti e la vincitrice del Premio Campiello Opera Prima; Premio Campiello 2026: svelata la cinquina dei finalisti, c'è una scrittrice torinese in corsa per la vittoria; La città del lettori? È qui. Carrère, Vichi e Concita. Talk e incontri con i grandi; Giovani, periferie e inquietudini urbane nel fumetto Storie di città.

premio strega premio strega 2026 svelataPremio Strega 2026: Michele Mari guida la sestina finalistaSei i candidati in corsa per il premio letterario: secondo, a sorpresa, Matteo Nucci. Al terzo posto Bianca Pitzorno seguita da Teresa Ciabatti e Alcide Pierantozzi. Ripescata per i piccoli editori ... corriere.it

premio strega premio strega 2026 svelataLa sestina del Premio Strega 2026, Michele Mari il più votato: i libri finalisti e la data per il vincitoreÈ stata proclamata la sestina del Premio Strega 2026. Il prossimo 8 luglio si sceglierà il successore di Andrea Bajani, vincitore lo scorso anno ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web