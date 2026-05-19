Il Roma Pride 2026 sfida il campo largo sui diritti LGBTQ+

Oggi è stata presentata l’edizione del Roma Pride 2026, che si svolgerà nel decimo anniversario dell’approvazione della legge sulle unioni civili. L’evento si inserisce in un momento in cui si discute di diritti e riconoscimenti legali per le persone LGBTQ+, con alcune voci che sfidano l’orientamento di un “campo largo”. La manifestazione si terrà presto, coinvolgendo diverse realtà e associazioni che si occupano di diritti civili e uguaglianza.

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