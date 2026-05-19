Il Roma Pride 2026 sfida il campo largo sui diritti LGBTQ+
Oggi è stata presentata l’edizione del Roma Pride 2026, che si svolgerà nel decimo anniversario dell’approvazione della legge sulle unioni civili. L’evento si inserisce in un momento in cui si discute di diritti e riconoscimenti legali per le persone LGBTQ+, con alcune voci che sfidano l’orientamento di un “campo largo”. La manifestazione si terrà presto, coinvolgendo diverse realtà e associazioni che si occupano di diritti civili e uguaglianza.
E’ stata presentata oggi i l Roma Pride 2026. Un’edizione che cade nel decimo anno dalla approvazione della legge sulle unioni civili. “La vera novità di quest’anno è il confronto con il mondo della politica che vedrà tanti esponente come Schlein, Conte confrontarsi sui temi che riguardano la nostra comunità”, ha spiegato Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, a margine della conferenza stampa. “Sfideremo un po’ il “campo largo” a dialogare sui diritti civili e sui diritti LGBT+. Abbiamo dato attenzione a tanti temi – spiega ancora Colamarino – l’ambiente, l’accessibilità, la cultura. Tante questioni che quest’anno il Pride ritroverà. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Ma solo io non vado al pride a giugno ? reddit