Premio MammeDonne grande successo per la terza edizione

La terza edizione del Premio Nazionale “MAMME … DONNE” si è svolta a Calvanico, con la cerimonia di consegna nella cornice dell’Arena della Villa Comunale. L’evento si è tenuto nel giorno dedicato alla festa della mamma, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La premiazione ha celebrato le donne e le mamme che si sono distinte in vari ambiti, ricevendo riconoscimenti ufficiali durante l’appuntamento.

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