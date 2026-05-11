Premio MammeDonne grande successo per la terza edizione

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza edizione del Premio Nazionale “MAMME … DONNE” si è svolta a Calvanico, con la cerimonia di consegna nella cornice dell’Arena della Villa Comunale. L’evento si è tenuto nel giorno dedicato alla festa della mamma, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La premiazione ha celebrato le donne e le mamme che si sono distinte in vari ambiti, ricevendo riconoscimenti ufficiali durante l’appuntamento.

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Grande successo per la Terza Edizione 2026 del Premio Nazionale “MAMME. DONNE” città di Calvanico. La cerimonia di consegna si è tenuta nella suggestiva Arena della Villa Comunale nel giorno della festa della mamma.Valori e PremiatiIl riconoscimento viene attribuito alle donne che nella loro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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