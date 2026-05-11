Premio MammeDonne grande successo per la terza edizione
La terza edizione del Premio Nazionale “MAMME … DONNE” si è svolta a Calvanico, con la cerimonia di consegna nella cornice dell’Arena della Villa Comunale. L’evento si è tenuto nel giorno dedicato alla festa della mamma, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La premiazione ha celebrato le donne e le mamme che si sono distinte in vari ambiti, ricevendo riconoscimenti ufficiali durante l’appuntamento.
Grande successo per la Terza Edizione 2026 del Premio Nazionale “MAMME. DONNE” città di Calvanico. La cerimonia di consegna si è tenuta nella suggestiva Arena della Villa Comunale nel giorno della festa della mamma.Valori e PremiatiIl riconoscimento viene attribuito alle donne che nella loro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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