Malafemmena 2026 i fratelli Sarno premiati tra le eccellenze campane

Notizia in breve

Durante la 22ª edizione del Premio Malafemmena 2026 sono stati premiati i fratelli Sarno, gestori del Lido Marina Meraki. Sono stati riconosciuti come rappresentanti delle eccellenze campane per il loro ruolo nel settore dell’intrattenimento e dell’ospitalità. L’evento si è svolto con la consegna di premi dedicati alle figure che si sono distinte in ambiti come spettacolo, cultura e società civile. La cerimonia ha celebrato le attività dei fratelli Sarno nel litorale di Cellole.