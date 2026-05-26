Malafemmena 2026 i fratelli Sarno premiati tra le eccellenze campane
Durante la 22ª edizione del Premio Malafemmena 2026 sono stati premiati i fratelli Sarno, gestori del Lido Marina Meraki. Sono stati riconosciuti come rappresentanti delle eccellenze campane per il loro ruolo nel settore dell’intrattenimento e dell’ospitalità. L’evento si è svolto con la consegna di premi dedicati alle figure che si sono distinte in ambiti come spettacolo, cultura e società civile. La cerimonia ha celebrato le attività dei fratelli Sarno nel litorale di Cellole.
Al Premio Malafemmena 2026 premiati i fratelli Sarno del Lido Marina Meraki: due giovani imprenditori che hanno rivoluzionato il litorale di Cellole La 22ª edizione del "Premio Malafemmena", il riconoscimento dedicato alle eccellenze dello spettacolo, della cultura e della società civile. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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