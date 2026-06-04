Premio Innovazione a Corte Parma-Amoretti per snack e piatti pronti

Notizia in breve

Apri&Gusta di Corte Parma-Amoretti ha vinto il premio come miglior prodotto innovativo nella categoria “Snack e Piatti Pronti” agli Alimentando Awards 2026, sezione Salumi&Consumi. La premiazione si è svolta durante la manifestazione dedicata all’industria alimentare. La categoria premia le novità più innovative nel settore degli snack e dei piatti pronti.