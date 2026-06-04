Premio Innovazione a Corte Parma-Amoretti per snack e piatti pronti
Apri&Gusta di Corte Parma-Amoretti ha vinto il premio come miglior prodotto innovativo nella categoria “Snack e Piatti Pronti” agli Alimentando Awards 2026, sezione Salumi&Consumi. La premiazione si è svolta durante la manifestazione dedicata all’industria alimentare. La categoria premia le novità più innovative nel settore degli snack e dei piatti pronti.
Apri&Gusta di Corte Parma-Amoretti vince agli Alimentando Awards 2026 il premio come Miglior innovazione di prodotto nella categoria “Snack e Piatti Pronti”, nell’ambito della sezione Salumi&Consumi. Il riconoscimento, assegnato in occasione di Tuttofood Milano, valorizza una linea che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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