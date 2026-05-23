Innovazione legata alla cultura | a Parma il Premio Nobel Joel Mokyr

A Parma, è stato assegnato il Premio Nobel Joel Mokyr. L’evento ha visto Mokyr incontrare il pubblico e parlare di innovazione legata alla cultura. Durante la cerimonia, si è fatto riferimento a investimenti significativi nelle imprese, rivolti all’innovazione dei processi. La Camera di commercio dell’Emilia ha annunciato di essere impegnata in importanti cambiamenti interni per favorire lo sviluppo innovativo.

“Stiamo sostenendo le imprese con ingenti investimenti destinati all’innovazione dei processi, ma anche la Camera di commercio dell’Emilia sta conducendo profondi processi di innovazione interna”.Lo ha detto il presidente dell’Ente camerale, Stefano Landi, aprendo il forum economico dell’Emilia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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