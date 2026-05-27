Corte Parma-Amoretti a Copenhagen in Coop Danmark

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I prodotti Corte Parma-Amoretti sono stati presentati a Copenhagen durante un evento commerciale organizzato da Coop Danmark, uno dei principali operatori della distribuzione alimentare del paese. L'incontro ha attirato l'interesse e ha riscosso apprezzamenti tra i partecipanti. La manifestazione si inserisce nelle attività di promozione e distribuzione della catena danese. Non sono stati forniti dettagli sui numeri di vendita o sui risultati specifici ottenuti.

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I prodotti Corte Parma-Amoretti hanno riscosso interesse e apprezzamento nei giorni scorsi a Copenhagen, in occasione di uno degli incontri commerciali che rientrano nel metodo operativo di Coop Danmark, uno dei maggiori operatori della distribuzione alimentare danese.L’appuntamento ha visto il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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