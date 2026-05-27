Corte Parma-Amoretti a Copenhagen in Coop Danmark

Notizia in breve

I prodotti Corte Parma-Amoretti sono stati presentati a Copenhagen durante un evento commerciale organizzato da Coop Danmark, uno dei principali operatori della distribuzione alimentare del paese. L'incontro ha attirato l'interesse e ha riscosso apprezzamenti tra i partecipanti. La manifestazione si inserisce nelle attività di promozione e distribuzione della catena danese. Non sono stati forniti dettagli sui numeri di vendita o sui risultati specifici ottenuti.