Premio Francesca Mansi per l’Ambiente domani ad Atrani la cerimonia della X edizione
Domani ad Atrani si svolge la cerimonia della decima edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente. L’evento celebra dieci anni di premi destinati alle nuove generazioni, invitandole a confrontarsi con il presente e il futuro della Costiera amalfitana. La manifestazione si svolge in una località della provincia di Salerno, con la consegna dei riconoscimenti prevista nel pomeriggio.
Dieci edizioni che hanno dato voce alle nuove generazioni, chiamandole a riflettere sul presente e sul futuro della Costiera amalfitana. Atrani accoglierà domani, venerdì 5 giugno, la cerimonia conclusiva della X edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente,promosso da Italia Nostra Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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