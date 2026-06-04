Premio Francesca Mansi per l’Ambiente domani ad Atrani la cerimonia della X edizione

Dieci edizioni che hanno dato voce alle nuove generazioni, chiamandole a riflettere sul presente e sul futuro della Costiera amalfitana. Atrani accoglierà domani, venerdì 5 giugno, la cerimonia conclusiva della X edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente,promosso da Italia Nostra Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione PugliaÈ stata annunciata la decima edizione del premio Alessandro Leogrande a Taranto, con una cerimonia programmata per domani nella Regione Puglia.

Tutto pronto per la Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani che si svolgerà il 30 e 31 maggio ad AtraniLa Fiera del Libro e dell’Editoria si terrà ad Atrani il 30 e 31 maggio, con due giorni dedicati alla cultura.

Si parla di: Atrani Premio Francesca Mansi per l’ambiente X edizione; Minori, associazione Borgo San Michele protagonista di un intenso percorso culturale e sociale.

Atrani ricorda Francesca Mansi: il 5 giugno la cerimonia finale del Premio per l'AmbienteSarà ancora una volta Atrani il luogo della memoria, del confronto e dell'impegno civile nel nome di Francesca Mansi, simbolo di una comunità che continua a interrogarsi sul rapporto tra territorio, a ... ilvescovado.it