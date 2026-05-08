Taranto | presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande domani cerimonia Regione Puglia

È stata annunciata la decima edizione del premio Alessandro Leogrande a Taranto, con una cerimonia programmata per domani nella Regione Puglia. Un comunicato ufficiale diffuso dalla Regione ha riferito che l’evento si è svolto ieri mattina nel foyer di un teatro locale. La manifestazione coinvolge vari protagonisti del mondo culturale e si concentra sulla memoria dello scrittore e giornalista scomparso.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Si è tenuta ieri mattina nel foyer del Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Premio Alessandro Leogrande, il riconoscimento dedicato al giornalismo narrativo promosso dall’Associazione Presìdi del Libro con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Taranto, del partner Edison e, da quest’anno, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Nel corso dell’incontro sono intervenuti la presidente dell’Associazione Presìdi del Libro Orietta Limitone, la presidente della VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia e il vicesindaco di Taranto.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione Puglia Notizie correlate ‘Premio Marco Gardenghi’ per soliste e solisti jazz, sarà presentata la prima edizioneSabato 11 (ore 15), presso la sede del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, sarà presentata la prima edizione del ‘Premio Marco Gardenghi’ per... Giacobbo e Strabioli alla cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma InternationalROMA – Sabato 7 marzo il Teatro Ghione di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Letterario Roma International,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia; Premio Leogrande, Taranto celebra il giornalismo d’inchiesta e la cultura civile; La lezione di Alessandro Leogrande, presentato il premio che non celebra: chiama, interroga, chiede coraggio; Premio Leogrande, a Taranto il gran finale della X edizione. Taranto: presentata la decime edizione del premio Alessandro Leogrande, domani cerimonia Regione PugliaSi è tenuta ieri mattina nel foyer del Teatro Fusco di Taranto la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Premio Alessandro Leogrande, il riconoscimento dedicato al giornalismo na ... noinotizie.it Taranto, il Premio Leogrande celebra la decima edizione: appuntamento il 9 maggio al Teatro FuscoIl Premio, giunto alla decima edizione, è organizzato da Presìdi del libro con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Taranto e partner privati, oltre alla collaborazione della Fondazione ... giornaledipuglia.com Nel foyer del teatro Teatro Fusco è stata presentata la cerimonia conclusiva della decima edizione del Premio Alessandro Leogrande 2026, in programma il 9 maggio alle 18 facebook