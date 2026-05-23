Tutto pronto per la Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani che si svolgerà il 30 e 31 maggio ad Atrani

La Fiera del Libro e dell’Editoria si terrà ad Atrani il 30 e 31 maggio, con due giorni dedicati alla cultura. L’evento si svolgerà nella località costiera e coinvolgerà espositori e visitatori interessati al mondo dell’editoria. La manifestazione prevede incontri, presentazioni di libri e attività legate al settore editoriale. La partecipazione è aperta a pubblico e operatori del settore. La fiera rappresenta un appuntamento importante per promuovere libri e autori locali e nazionali.

Tempo di lettura: 5 minuti Sarà una due giorni all’insegna della cultura la Fiera del Libro e dell’Editoria – AmalfiCoast-Atrani che si svolgerà il 30 e 31 maggio ad Atrani. Una kermesse culturale che vedrà la partecipazione di 20 case editrici e più di 40 tra scrittrici e scrittori, provenienti da tutta Italia,che si daranno appuntamento nel magnifico borgo marinaro. Una due giorni in cui si susseguiranno presentazioni di libri, incontri culturali con ospiti di rilievo nazionale ed internazionale,oltre a laboratori di lettura, di scrittura, confronti e concerti dal vivo.“Per Atrani – ha dichiarato il sindaco Michele Siravo- questa Fiera rappresenta un momento di grande orgoglio e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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