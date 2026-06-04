Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri e Armand Duplantis sono stati premiati con il Premio Fair Play Menarini. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo le loro carriere sportive e comportamenti corretti. Zola ha giocato in diverse squadre italiane e internazionali, Paltrinieri è campione olimpico e mondiale di nuoto, mentre Duplantis detiene record nel salto con l’asta. La premiazione ha celebrato atleti di discipline diverse, accomunati dal rispetto delle regole e dalla sportività.

Non c’è solo lo smisurato talento a unire campioni come Gianfranco Zola, ex fantasista di Napoli, Parma e Chelsea, Gregorio Paltrinieri, fuoriclasse del nuoto italiano, e Armand Duplantis, tra i più grandi di sempre nel salto con l’asta. Ci sono anche i valori del fair play che hanno saputo incarnare: etica, lealtà e rispetto. Ed è per questi valori che il prossimo 2 luglio a Firenze saranno insigniti del Premio Internazionale Fair Play Menarini 2026. Tutti i premiati . Insieme a loro anche Chiara Mazzel per lo sci paralimpico, Daniele Garozzo per la scherma, Simone Anzani per la pallavolo e Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per il pattinaggio sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Fair Play Menarini, Zola e Paltrinieri tra i vincitori

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