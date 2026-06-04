Il Premio Fair Play Menarini 2026 è stato assegnato a tre atleti: il saltatore con l'asta Armand Duplantis, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il calciatore Zola. La cerimonia si è svolta oggi a Roma. Duplantis, Paltrinieri e Zola sono stati riconosciuti per i loro comportamenti sportivi e il fair play dimostrato durante le rispettive carriere. La premiazione ha coinvolto anche altre personalità del mondo sportivo.

Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - Il fenomeno del salto con l'asta Armand 'Mondo' Duplants, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, la marciatrice Antonella Palmisano e l'ex fantasista di Parma, Napoli e Chelsea Gianfranco Zola sono tra i vincitori della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. I loro nomi sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa al Salone d'Onore del Coni a Roma. Oltre a loro saranno saranno premiati il prossimo 2 luglio a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, il fiorettista Daniele Garozzo, il pallavolista Simone Anzani e i campioni olimpici del pattinaggio su ghiaccio Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per il pattinaggio sul ghiaccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Fair Play Menarini: Duplantis, Paltrinieri e Zola tra i vincitori dell'edizione 2026

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