Campioni di Fair Play si diventa i tre vincitori del Premio Giovani Menarini
Tre giovani atleti hanno ricevuto il Premio Giovani Menarini per comportamenti esemplari nel rispetto delle regole e dellealtà sportiva. Il riconoscimento premia chi si distingue per gesti di correttezza e rispetto durante le competizioni. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore sportivo e sanitario. I vincitori sono stati scelti tra diversi candidati che si sono distinti per atteggiamenti positivi e comportamenti corretti in ambito sportivo.
Se il talento nello sport va coltivato, anche il fair play si alimenta con gesti speciali. C’è chi magari rinuncia alla vittoria già in tasca per una questione di correttezza, chi interrompe la gara sul più bello per soccorrere un avversario e chi sceglie in un momento decisivo sceglie il rispetto e la solidarietà. La bella notizia è che non si tratta di esempi presi a caso, ma dei gesti di tre talenti dello sport – Alberto Belluzzi, Gloria Tinaburri e Matteo Pasqualetti – vincitori del Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026. “Con i loro gesti Alberto, Gloria e Matteo hanno dato prova di straordinaria integrità e altruismo”, spiegano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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