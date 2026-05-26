campioni di fair play si diventa i tre vincitori del premio giovani menarini

Notizia in breve

Tre giovani atleti hanno ricevuto il Premio Giovani Menarini per comportamenti esemplari nel rispetto delle regole e dellealtà sportiva. Il riconoscimento premia chi si distingue per gesti di correttezza e rispetto durante le competizioni. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore sportivo e sanitario. I vincitori sono stati scelti tra diversi candidati che si sono distinti per atteggiamenti positivi e comportamenti corretti in ambito sportivo.