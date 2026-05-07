Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l' edizione 2026

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini ha annunciato la sua edizione del 2026. La cerimonia si svolgerà a Firenze e celebra da trent'anni le storie di atleti e persone che, attraverso comportamenti corretti e lealtà, si distinguono nello sport. La manifestazione riconosce chi mette l’etica sportiva al di sopra di ogni risultato, mantenendo un impegno costante nel promuovere valori fondamentali.

Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - Trent'anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l'etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale Fair Play Menarini: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, per un albo d'oro che celebra campioni di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. L'integrità morale accanto al talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, che conta fuoriclasse del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli, solo per citarne alcuni, icone in grado di ispirare le nuove generazioni diffondendo i valori più nobili della competizione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l'edizione 2026 Notizie correlate Leggi anche: Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Premio Fair Play Menarini, 30 anni di etica e campioni: al via l’edizione 2026; Premio Fair Play Menarini, 30 anni di etica e sport; Menarini: il Premio internazionale Fair Play celebra 30 anni di valori sportivi; Fair Play Menarini, trent’anni di sport oltre le medaglie. Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026Trent’anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l’etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale F ... tpi.it Menarini: il Premio internazionale Fair Play celebra 30 anni di valori sportiviEdizione 2026 al via il 4 giugno al Coni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - Trent'anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne ... ilsole24ore.com Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026 x.com La squadra ucraina di UFC Kryvbas U14 è premiata al Torneo Internazionale a Sardegna con il Premio Fair Play - facebook.com facebook