Da Duplantis a Polonara il Fair Play Menarini celebra 30 anni di sport e valori Non premiamo i successi ma rispetto e lealtà

La trentesima edizione del Fair Play Menarini si svolge quest'anno a Firenze, con l’obiettivo di premiare non solo i successi sportivi ma anche i comportamenti di rispetto e lealtà. La manifestazione si concentra sui valori di inclusione e correttezza, sottolineando che lo sport si basa sul rispetto reciproco. Tra gli atleti coinvolti ci sono duplantis e Polonara, che rappresentano esempi di impegno e correttezza. La celebrazione si focalizza sul “gioco pulito” e sull’importanza di mantenere vivi questi principi nel tempo.

Firenze, 4 giugno 2026 – Lo sport corre veloce, ma i valori restano gli stessi. È il messaggio che accompagna la trentesima edizione del Fair Play Menarini, che quest'anno celebra non solo i campioni delle prestazioni, ma soprattutto il “gioco pulito”, il rispetto, l’inclusione e la lealtà. Sono stati annunciati oggi al Salone d'Onore del Coni i vincitori del Premio Internazionale Fair Play Menarini, riconoscimento che celebra atleti capaci di distinguersi dentro e fuori dal campo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze. I giovani protagonisti dei valori dello sport. Un premio dedicato ai giovani non per i risultati sportivi già raggiunti, bensì per i comportamenti dimostrati sul campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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