Il Coni ha assegnato il premio Fair Play Menarini, celebrando la sua 30ª edizione. La cerimonia si è svolta oggi e ha premiato tre giovani atleti per il loro comportamento corretto durante le competizioni. Il presidente del Coni ha ricordato che il premio rappresenta un percorso di tre decenni, nel corso dei quali sono stati riconosciuti numerosi campioni. L’evento ha evidenziato l’importanza del fair play nello sport.

Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - "Trent'anni vogliono dire tanto, vuol dire una storia, vuol dire che si è costruito un percorso di certezze, vuol dire che si sono premiati tanti campioni e oggi si premiano tre giovannissimi per il loro comportamento. Il fair play è la sintesi di tanti valori, tra cui etica e rispetto. Il Coni sarà sempre fiero e orgoglioso di portare avanti questo premio". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. "Non è un miracolo ospitare le Olimpiadi, così come non un sono miracolo i risultati del tennis, del volley e degli altri sport, solo il calcio non ci è riuscito perché ha la presunzione di vivere nel passato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buonfiglio: "Il Coni è orgoglioso del premio Fair Play Menarini"

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