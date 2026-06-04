Il Premio Fair Play Menarini compie trent’anni e celebra i valori fondamentali dello sport. Il rappresentante dell’organizzazione ha sottolineato come, dopo tre decenni, i principi di lealtà e rispetto continuino a essere i veri simboli di vittoria. La cerimonia si è svolta con la consegna delle medaglie a atleti e personalità che si sono distinti per correttezza e integrità durante l’attività sportiva. La manifestazione conferma l’importanza di mantenere vivi i valori etici nel mondo dello sport.

Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - "Sono passati trent'anni dalla prima edizione del Premio Fair Play Menarini, ma ci sono valori che sono rimasti immutabili e che rappresentano i pilastri delle vere vittorie. Sono proprio quelli i valori che celebriamo". Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, alla conferenza stampa organizzata nel Salone d'Onore del Coni, a Roma, per annunciare i nomi dei vincitori della 30esima edizione del riconoscimento che riunisce i campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati dentro e fuori i campi da gioco. In occasione del trentennale, a salire sul palco del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio Fair Play Menarini, Paganelli: "Oltre le medaglie, i valori immutabili dello sport"

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Premio Fair Play Menarini: Paganelli, 30esima edizione celebra valori immutabili dello sport

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