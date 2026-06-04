Fair Play Menarini ha celebrato i suoi trent’anni di attività, evidenziando il percorso di tre decenni dedicati alla promozione di valori sportivi basati sul rispetto. La fondazione di questa iniziativa è iniziata con piccoli passi, costruendo nel tempo una realtà stabile. L’organizzazione si è concentrata nel sostenere un’idea di sport che vada oltre le medaglie, puntando sulla correttezza e l’etica tra gli atleti.

Trent’anni di storia costruiti “mattoncino dopo mattoncino” fino ad ottenere “una casa solida”, ma soprattutto trent’anni dedicati a promuovere un’idea di sport fondata sul rispetto. È questo il messaggio lanciato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in occasione della presentazione della 30ª edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. “Il fair play è la sintesi di un comportamento che racchiude tanti valori. Primo fra tutti il rispetto: per sé stessi, per gli altri, per l’ambiente e per le regole”, ha sottolineato Buonfiglio, evidenziando come la vera sfida sia trasformare questi principi in comportamenti quotidiani. In un contesto segnato da tensioni e violenza, ha aggiunto, lo sport può contribuire a diffondere un “virus buono”, rendendo attraenti il buon vivere e la correttezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Fair Play Menarini, trent’anni di sport oltre le medaglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presentata a Coverciano la IXª edizione del Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino

Notizie e thread social correlati

Trent’anni di Fair Play Menarini, è partito il conto alla rovesciaDopo trent’anni di attività, è iniziato il conto alla rovescia per il progetto Fair Play Menarini, che si propone di promuovere valori come la...

Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026Il Premio Internazionale Fair Play Menarini ha annunciato che nel 2026 si terrà la sua edizione numero trentuno.

Temi più discussi: Fair Play Menarini, il trofeo 2026 a tre giovani campioni di coraggio e umanità; Premio Fair Play Menarini, premiati tre giovani che hanno scelto la correttezza; Quando il fair play conta più del podio: tre giovani campioni di lealtà aprono il Premio Menarini 2026; PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI: IL TROFEO A TRE GIOVANI CAMPIONI DI CORAGGIO E UMANITÀ.

Da Duplantis a Polonara, il Fair Play Menarini celebra 30 anni di sport e valori. Non premiamo i successi ma rispetto e lealtàAnnunciati al Coni i vincitori dell'edizione 2026, campioni internazionali e giovani atleti che si sono distinti per l’etica e la correttezza dentro e fuori dal campo. Il 2 luglio a Firenze la cerimon ... msn.com

Premio Fair Play Menarini: Duplantis, Paltrinieri e Zola tra i vincitori dell'edizione 2026Il fenomeno del salto con l'asta Armand 'Mondo' Duplants, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, la marciatrice Antonella Palmisano e l'ex fantasista di Parma, Napoli e Chelsea Gianfranco Zola sono tra i ... adnkronos.com