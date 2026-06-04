Fair Play Menarini trent’anni di sport oltre le medaglie

Da formiche.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fair Play Menarini ha celebrato i suoi trent’anni di attività, evidenziando il percorso di tre decenni dedicati alla promozione di valori sportivi basati sul rispetto. La fondazione di questa iniziativa è iniziata con piccoli passi, costruendo nel tempo una realtà stabile. L’organizzazione si è concentrata nel sostenere un’idea di sport che vada oltre le medaglie, puntando sulla correttezza e l’etica tra gli atleti.

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Trent’anni di storia costruiti “mattoncino dopo mattoncino” fino ad ottenere “una casa solida”, ma soprattutto trent’anni dedicati a promuovere un’idea di sport fondata sul rispetto. È questo il messaggio lanciato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in occasione della presentazione della 30ª edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. “Il fair play è la sintesi di un comportamento che racchiude tanti valori. Primo fra tutti il rispetto: per sé stessi, per gli altri, per l’ambiente e per le regole”, ha sottolineato Buonfiglio, evidenziando come la vera sfida sia trasformare questi principi in comportamenti quotidiani. In un contesto segnato da tensioni e violenza, ha aggiunto, lo sport può contribuire a diffondere un “virus buono”, rendendo attraenti il buon vivere e la correttezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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