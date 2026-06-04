Premio Fair Play Menarini | Paganelli ‘30esima edizione celebra valori immutabili dello sport’
La trentesima edizione del Premio Fair Play Menarini si svolge quest’anno, celebrando tre decenni di riconoscimenti dedicati ai comportamenti più corretti nello sport. La cerimonia si tiene in questa occasione, e tra i premiati ci sono atleti e figure di spicco che hanno mostrato rispetto e lealtà durante le competizioni. La manifestazione sottolinea come certi principi siano rimasti costanti nel tempo, al di là delle mode o delle tendenze sportive.
“Sono passati trent’anni dalla prima edizione del Premio Fair Play Menarini, ma ci sono valori che sono rimasti immutabili e che rappresentano i pilastri delle vere vittorie. Sono proprio quelli i valori che celebriamo”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, alla 30esima edizione del riconoscimento che riunisce i campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati dentro e fuori i campi da gioco. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Premio Fair Play Menarini: Paganelli, 30esima edizione celebra valori immutabili dello sport
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