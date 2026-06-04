La trentesima edizione del Premio Fair Play Menarini si svolge quest’anno, celebrando tre decenni di riconoscimenti dedicati ai comportamenti più corretti nello sport. La cerimonia si tiene in questa occasione, e tra i premiati ci sono atleti e figure di spicco che hanno mostrato rispetto e lealtà durante le competizioni. La manifestazione sottolinea come certi principi siano rimasti costanti nel tempo, al di là delle mode o delle tendenze sportive.

“Sono passati trent’anni dalla prima edizione del Premio Fair Play Menarini, ma ci sono valori che sono rimasti immutabili e che rappresentano i pilastri delle vere vittorie. Sono proprio quelli i valori che celebriamo”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, alla 30esima edizione del riconoscimento che riunisce i campioni che hanno emozionato tifosi e appassionati dentro e fuori i campi da gioco. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Premio Fair Play Menarini: Paganelli, 30esima edizione celebra valori immutabili dello sport

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