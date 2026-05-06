Trent’anni di valori | il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026

Il Premio Internazionale Fair Play Menarini ha annunciato che nel 2026 si terrà la sua edizione numero trentuno. La manifestazione celebra da tre decenni le storie di atleti e figure sportive che hanno dimostrato un comportamento etico e corretto sul campo. La cerimonia si svolgerà a Firenze, dove ogni anno si riconoscono valori come lealtà, rispetto e spirito sportivo. La ricorrenza sottolinea l’importanza di valori fondamentali nello sport e nella società.

FIRENZE, 6 maggio 2026. Trent’anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l’etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale Fair Play Menarini: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, per un albo d’oro che celebra campioni di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. La stagione del Premio sarà inaugurata a Roma: giovedì 4 giugno il Salone d’Onore del CONI ospiterà la conferenza stampa di presentazione.In quest’occasione saranno svelati i nomi degli sportivi che entreranno a far parte del gruppo dei vincitori del Fair Play Menarini alla presenza di Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026 Notizie correlate San Giusto, premio fair play "Rodolfo Becheri"E’ il San Giusto ad aggiudicarsi la targa fair play "Rodolfo Becheri", introdotta lo scorso anno per ricordare lo "storico" dirigente e talent scout... Quando il calcio si ricorda di essere sport: da Fumagalli a Stevens, storie di fair play che avvicinano il pallone ai valori olimpiciIl calcio spesso finisce sotto i riflettori per polemiche, simulazioni, proteste e violenze sugli spalti. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il principe Giannini al Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. Tra i premiati anche Angori, Bucchi e Bettini; Stella al merito sportivo a Giancarlo La Greca, la cerimonia al Libero Consorzio; Il liceo Volta di Reggio Calabria tra le eccellenze mondiali del Global Schools Prize 2026; Le straordinarie scoperte a 1100 metri di profondità nell’Abisso Laresot sbancano il Trento Film Festival. Sono le grotte le ultime frontiere dell’esplorazione. La squadra ucraina di UFC Kryvbas U14 è premiata al Torneo Internazionale a Sardegna con il Premio Fair Play - facebook.com facebook