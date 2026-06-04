Il Premio Fair Play Menarini ha celebrato il suo trentesimo anniversario con una cerimonia nel Salone d'Onore del Coni. Durante l'evento, un rappresentante ha sottolineato che il premio riconosce valori come etica, rispetto e legalità nello sport.

‘Siamo qui felicemente riuniti nel Salone d'Onore del Coni che rappresenta un po’ la storia e i valori dello sport italiano, per celebrare il 30esimo anniversario” del Premio Fair Play Menarini. “In questi trent’anni si è costruito un percorso di certezze e sono stati premiati tanti campioni. Oggi, al di là delle medaglie, premiamo l'etica, il rispetto e la legalità”. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commenta così il trentennale del Premio che riconosce i campioni che lasciano il segno, dentro e fuori il campo da gioco. Le radici non sono mai solo un luogo. Quando pensiamo al passato, più o meno lontano, riaffiorano odori, voci, perfino dolori che attraversano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Premio Fair Play Menarini: Buonfiglio (Coni), riconosciamo etica, rispetto e legalità

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