Premio Fair Play Menarini 2026 | tutti i campioni premiati

La 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina. L’evento riconosce atleti e figure sportive che si sono distinti per comportamenti corretti e spirito di lealtà. La cerimonia si terrà prossimamente, con i premiati annunciati durante l’evento. La premiazione si focalizza sulla promozione dei valori sportivi e dell’integrità nel mondo dello sport.

AGI - Conto alla rovescia per la 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che promuove i grandi valori dello sport. Un riconoscimento conferito, ogni anno, a campioni del panorama nazionale e internazionale che, nel corso della loro carriera, si sono distinti come modelli di comportamento virtuoso, dentro e fuori il campo. Oggi nel Salone d'Onore del CONI a Roma sono stati annunciati i protagonisti dell'edizione anniversario del premio: dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, passando per atletica, basket, pattinaggio di velocita' e pallavolo. L'annuncio dei vincitori al CONI e i valori tutelati. "Siamo felicemente riuniti nel Salone d'Onore del CONI, dove c'è la storia dello sport italiano e dei suoi valori, per il trentesimo anniversario del Premio Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Agi.it

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