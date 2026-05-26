Tre giovani atleti sono stati premiati con il Premio Fair Play Menarini. Uno di loro ha rinunciato a una vittoria per rispettare le regole, un altro ha fermato la propria gara per aiutare un’avversaria ferita, e un terzo ha preferito la lealtà al vantaggio personale durante una partita decisiva. L’evento si è svolto a Firenze il 26 maggio 2026.

Firenze, 26 maggio 2026 – C’è chi ha rinunciato a una vittoria per correttezza, chi ha fermato la propria gara per soccorrere un’avversaria ferita e chi, nel momento decisivo di una partita, ha scelto la lealtà invece del vantaggio personale. Sono tre storie diverse, ma unite dallo stesso filo conduttore: il fair play. Ed è proprio per questo che Alberto Belluzzi, Gloria Tinaburri e Matteo Pasqualetti sono stati scelti come vincitori del Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026, il riconoscimento dedicato ai ragazzi che, attraverso lo sport, hanno dato esempio di coraggio, umanità e integrità. Le loro storie saranno al centro della conferenza stampa, in programma il 4 giugno al Salone d’Onore del Coni di Roma, durante la quale saranno anche svelati i nomi dei protagonisti del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio Fair Play Menarini, premiati tre giovani che hanno scelto la correttezza

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