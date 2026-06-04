Premio Dea 2026 | a Pescara si premiano talento e impegno femminile

A Pescara si tiene la seconda edizione del Premio Dea, dedicato al riconoscimento del talento e dell’impegno femminile. La cerimonia premia donne attive nei settori della cultura, del sociale e delle professioni. L’iniziativa si rivolge a riconoscere e valorizzare le donne che si sono distinte in questi ambiti attraverso il loro lavoro e contributo. La premiazione si svolge quest’anno nel 2026.

Giunge alla seconda edizione il premio Dea, iniziativa dedicata al valore, al talento e all’impegno femminile nei settori della cultura, del sociale e delle professioni. La cerimonia si svolgerà il prossimo 6 giugno nello showroom Autoepi Mobility Hub, in via Tiburtina 326 a Pescara.La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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