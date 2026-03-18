culligan celebra 90 anni di impegno e valorizza il talento femminile per il world water day 2026

In vista del World Water Day 2026, Culligan ha annunciato il suo impegno nel celebrare 90 anni di attività dedicata alla gestione delle risorse idriche. L'azienda ha anche deciso di mettere in evidenza il ruolo delle donne nel settore, promuovendo il talento femminile come parte della sua iniziativa. La commemorazione si focalizza su temi legati all'acqua e alla parità di genere.

In occasione del World Water Day 2026, Culligan sceglie di accendere i riflettori su un tema centrale per il presente e per il futuro: il legame tra acqua, diritti e parità di genere. La Giornata Mondiale dell’Acqua, promossa dalle Nazioni Unite, quest’anno pone infatti al centro il tema “Water and Gender”, sottolineando quanto l’accesso all’acqua sicura sia strettamente connesso all’uguaglianza e allo sviluppo sostenibile. Il messaggio scelto dalle Nazioni Unite per questa edizione, “Dove scorre l’acqua, cresce l’uguaglianza”, richiama una realtà ancora fortemente segnata dalle disuguaglianze. In molte aree del mondo, infatti, sono... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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