Creatività e valori | si premiano gli studenti protagonisti del Premio Giordano Bruno
Martedì alle 11, nella sala Randi in via delle Torri, si svolgeranno le premiazioni del Premio Giordano Bruno. Il concorso, promosso dalla sezione Ami Giordano Bruno, è rivolto agli studenti delle scuole medie di Forlì. La cerimonia vedrà riconoscimenti per i giovani protagonisti che hanno partecipato, con lavori focalizzati su creatività e valori. La partecipazione è rivolta agli alunni degli istituti comprensivi locali.
Martedì dalle 11 nella sala Randi via delle Torri, 13 si terranno le premiazioni del concorso indetto dalla sezione Ami Giordano Bruno rivolto agli studenti delle scuole medie facenti parte degli Istituti comprensivi scolastici del territorio di Forlì. La giuria incaricata di esaminare il vasto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Premio Francese: gli studenti sono protagonisti con inchieste e videoGli studenti partecipano a un progetto che prevede la realizzazione di inchieste e video per affrontare il tema dell’aumento di violenza a Palermo.
Premio Livatino Protagonisti gli studenti: "Noi, dalla parte di chi sceglie la giustizia"Gli studenti hanno partecipato alla cerimonia del Premio Livatino, affermando di essere dalla parte di chi sceglie la giustizia.