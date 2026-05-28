Creatività e valori | si premiano gli studenti protagonisti del Premio Giordano Bruno

Notizia in breve

Martedì alle 11, nella sala Randi in via delle Torri, si svolgeranno le premiazioni del Premio Giordano Bruno. Il concorso, promosso dalla sezione Ami Giordano Bruno, è rivolto agli studenti delle scuole medie di Forlì. La cerimonia vedrà riconoscimenti per i giovani protagonisti che hanno partecipato, con lavori focalizzati su creatività e valori. La partecipazione è rivolta agli alunni degli istituti comprensivi locali.