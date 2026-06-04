Premio Bandini 2026 | il giorno di Kimi Antonelli raccontato da Motor News
Kimi Antonelli ha ricevuto il Premio Bandini 2026 durante una cerimonia ufficiale. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e riconoscimento, con la consegna del premio durante un evento pubblico. La premiazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno assistito alla consegna tra applausi e sorrisi. L’intera giornata è stata raccontata da un testimone presente all’evento.
In questa puntata di Motor News, attraverso il racconto di Luca, riviviamo i momenti più emozionanti della giornata che ha visto protagonista Kimi Antonelli al prestigioso Premio Bandini. Una giornata all’insegna della passione per il motorsport, durante la quale il giovane talento italiano ha dimostrato ancora una volta il suo legame autentico con gli appassionati e con il territorio che lo ha visto crescere. Tra incontri con i tifosi, sorrisi, autografi ed emozioni, Antonelli ha confermato di essere uno dei volti più amati del motorsport italiano. Particolarmente significativo l’affetto ricevuto dai tifosi dell’Emilia-Romagna, che hanno accolto il pilota con un entusiasmo straordinario, dimostrando come il sostegno del pubblico vada ben oltre i colori di una squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
Premio Bandini 2026: il giorno di Kimi Antonelli raccontato da Motor News
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