Premio Bandini 2026 | il giorno di Kimi Antonelli raccontato da Motor News

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha ricevuto il Premio Bandini 2026 durante una cerimonia ufficiale. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e riconoscimento, con la consegna del premio durante un evento pubblico. La premiazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno assistito alla consegna tra applausi e sorrisi. L’intera giornata è stata raccontata da un testimone presente all’evento.