Da Imola a Brisighella passerella d' onore nel cuore della Motor Valley | Kimi Antonelli riceverà il prestigioso Trofeo Bandini

Da Imola a Brisighella, una passerella speciale nel cuore della Motor Valley celebra la vittoria di un giovane pilota. Kimi Antonelli, attuale leader del campionato mondiale con 100 punti, riceverà il Trofeo Bandini in un evento che coinvolge diverse località della zona. Il talento bolognese ha conquistato questa riconoscenza durante le tappe della stagione, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport.

Il firmamento della Formula 1 ha una nuova stella polare e il suo nome è Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento bolognese, attuale leader indiscusso del campionato mondiale con un bottino di 100 punti, si appresta a vivere una giornata di celebrazioni storiche nel cuore della Motor Valley. Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Kimi Antonelli: la Motor Valley forgia il nuovo AscarìLa figura di Kimi Antonelli, pilota bolognese appena oltre i diciannove anni, sta ridefinendo le aspettative sulla Formula 1 con una maturità che...

Dalle vittorie mondiali all'abbraccio della sua Terra dei Motori: il Trofeo Bandini premia Andrea Kimi AntonelliIl rombo dei motori Mercedes sta per incontrare il silenzio suggestivo dei calanchi di Brisighella.

Una raccolta di contenuti

Motor Valley Fest: tutto quello che c'è da sapereSul palco è andando in scena il confronto tra i vertici dei principali brand, che ha approfondito le strategie per affrontare la transizione. Andrea Pontremoli (Dallara, Motor Valley Development) ha ... gazzetta.it

Motor Valley, un ecosistema esteso da 347 miliardiL’ottava edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio prossimi, è stata preceduta da un evento tutto dedicato, dati alla mano, all’unicità della Terra dei Motori più ... ilgiornale.it