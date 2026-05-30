Una grande folla si è radunata a Brisighella per il premio Bandini. Il trofeo, dedicato all’ex pilota Ferrari, è stato consegnato al leader del Mondiale, che ha ricevuto l’onorificenza già attribuita a altri grandi campioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e appassionati, con l’atleta che ha ritirato il riconoscimento in un evento che ha attirato molta attenzione.

Inizia la giornata di festa per Kimi Antonelli, atterrato a Imola in elicottero nel primo pomeriggio e, dopo un incontro con le autorità, ha iniziato la sua passerella al volante della Mercedes, prima in direzione Faenza - dove si è fermato per un breve incontro con pubblico e autorità - e poi verso Brisighella, dove riceverà alle ore 18 il Trofeo Bandini. Istituito nel 1992 in memoria del pilota Lorenzo Bandini, il trofeo viene consegnato ogni anno nel comune di Brisighella, città legata agli anni della giovinezza del pilota emiliano, tragicamente scomparso a Montecarlo nel maggio del 1967, a una figura di spicco del mondo della Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli accende i tifosi a Brisighella: che folla per il premio Bandini a Kimi!

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