Il grande spettacolo del Premier Padel Major torna a Roma

Da ezrome.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo internazionale BNL Italy Major Premier Padel si svolgerà dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. È prevista la partecipazione di numerosi giocatori di livello mondiale. L’evento si terrà all’interno di un impianto noto per le sue strutture sportive e il grande pubblico è atteso per assistere alle partite di alto livello. La presentazione ufficiale della quinta edizione si è tenuta nelle ultime ore.

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Cosa: Presentazione della quinta edizione del torneo internazionale BNL Italy Major Premier Padel. Dove e Quando: L’evento sportivo si terrà presso il suggestivo impianto del Foro Italico a Roma, dal 31 maggio al 7 giugno. Perché: Per assistere alle spettacolari sfide tra i migliori atleti del mondo in una disciplina che sta registrando numeri di crescita da record, trasformando la capitale nel fulcro mondiale del padel. La splendida cornice di Roma è pronta a trasformarsi nuovamente nel palcoscenico ideale per il grande sport internazionale. A pochi giorni dalla gloriosa chiusura degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il Foro Italico cambia veste e si tinge di blu per ospitare la quinta edizione del BNL Italy Major Premier Padel. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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