Il Milan piomba su Tiago Gabriel i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CM

Il Milan sta seguendo il difensore del Lecce Tiago Gabriel in vista della prossima stagione. La società rossonera ha manifestato l’intenzione di avviare trattative con il club pugliese per acquisire il calciatore. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’eventuale operazione o sui tempi di definizione.

Tiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che appaiono intenzionati a fare un tentativo con il Lecce per portare il difensore alla corte di Massimiliano Allegri. Il Milan piomba su Tiago Gabriel (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante il campionato non semplice del Lecce, in piena lotta per la salvezza, l’annata di Tiago Gabriel è stata sicuramente positiva con il centrale giallorosso che ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane ed estere. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo per il difensore della formazione salentina in vista del prossimo campionato, cercando di portare il portoghese a Milanello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CM Articoli correlati Napoli su Tiago Gabriel, anche Milan e Juventus sul difensoreIl Napoli di ADL segue con interesse, in vista del prossimo mercato estivo, il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Il Napoli su Tiago Gabriel del LecceIl giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’interessamento del Napoli per il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Anche il Bologna piomba su Falcone; Siebert, la continuità verso il contributo nel gran finale; Le pagelle di Roma-Lecce: Pierotti e Tiago mancano solo il colpaccio. Da Gallo un altro assist al contrario; Doppio ko con la Fiorentina per le giovanili giallorosse. Milan, osservato speciale contro il Lecce: occhi su Tiago GabrielLa possibilità di tornare a -3 dall'Inter capolista, di allungare sulla Juventus e sul quinto posto per blindare la zona Champions: il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a una prova importante, ... calciomercato.com LECCE – In sede Ramadani e Gandelman, si attende Ngom: ultimi impegni per Tiago Gabriel e Fofana #Lecce #Calcio #Sport #Mondiali #Giocatori facebook Tiago Gabriel x.com