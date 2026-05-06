Calciomercato Milan occhi su Tiago Gabriel per rinforzare la difesa | ecco la richiesta del Lecce

Il Milan è interessato a Tiago Gabriel per rinforzare il reparto difensivo durante la sessione di calciomercato. Il club pugliese, attuale proprietario del giocatore, ha formulato una richiesta significativa per la cessione. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il Milan valuta le possibilità di ingaggio. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, e le trattative tra i due club proseguono.

Il Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del campionato. I salentini lo hanno trattenuto a gennaio, respingendo offerte superiori ai 20 milioni dalla Bundesliga, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', la valutazione attuale di Corvino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il club pugliese considera base di partenza per eventuali trattative estive. L’idea è chiara: innescare un’asta tra le pretendenti, con Milan e Juventus che seguono il giocatore da diversi mesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi su Tiago Gabriel per rinforzare la difesa: ecco la richiesta del Lecce Notizie correlate Calciomercato Milan, per la difesa fari puntati anche su Tiago Gabriel: ecco quanto costaIl Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi... Calciomercato Milan, fari puntati su Tiago Gabriel: la valutazioneNonostante il cammino collettivo non sia stato uno dei migliori, Tiago Gabriel è riuscito comunque a mettersi in mostra giocando una bellissima... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan, occhi su Igor Thiago: chi è l’attaccante che sfida Haaland in Premier; Calciomercato Maignan: l'episodio dopo Sassuolo-Milan e il tentativo del Real Madrid; Calciomercato Milan, idea per la difesa: Nathan Aké nel mirino; Calciomercato Milan, si valuta il nome di Nusa: lo scenario. Occhi su Bologna-Cagliari, doppio obiettivo del Milan per il mercatoIl Milan guarda con attenzione a Bologna-Cagliari per via del mercato con due giocatori nel mirino dei rossoneri ... milanlive.it Milan, occhi su Koné. Il Sassuolo potrebbe chiedere delle contropartite tecniche: ecco chi piace ai neroverdiIsmael Koné, centrocampista classe 2022 del Sassuolo, è nella lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo essere stato visionato più ... milannews.it #Calciomercato #Milan, brutta figura di #Sørloth in semifinale di Champions: le reazioni dei tifosi sui social #ACMilan #SempreMilan x.com Calciomercato Milan, si tenta l'affondo per Koné: spunta la clausola sul canadese https://tinyurl.com/29fy7zxy #calciomercato #calciomercatomilan #milan #milanismaelkone - facebook.com facebook