Premiati da Confartigianato i ragazzi del progetto Riparo&Imparo dell’Isis Fermi di Poppi

Durante un evento presso la sede di Poppi dell’Isis Fermi, è stato presentato il progetto “Riparo&Imparo”, promosso dall’Istituto Fermi di Bibbiena con il supporto di Confartigianato Imprese Arezzo. I ragazzi coinvolti nel progetto sono stati premiati durante questa occasione.

Si è svolta presso la sede di Poppi dell’Isis Fermi la presentazione del progetto “Riparo&Imparo”, promosso dall’Istituto Fermi di Bibbiena con il supporto di Confartigianato Imprese Arezzo. Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti di Confartigianato Casentino, i referenti dell’ISIS. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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