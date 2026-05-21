in provincia di arezzo personale introvabile per 6 imprese su 10 confartigianato e isis fermi rafforzano il ponte tra scuola e lavoro

In provincia di Arezzo, sei imprese su dieci segnalano difficoltà nel reperire personale qualificato. Per affrontare questa situazione, le associazioni di categoria e l’istituto tecnico locale hanno avviato iniziative con l’obiettivo di favorire un collegamento più diretto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La collaborazione mira a creare opportunità di formazione e inserimento professionale, rispondendo alle esigenze delle aziende e ai bisogni degli studenti interessati a un percorso che possa facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro.

ARezzo, 21 maggio 2026 – Un modello concreto per avvicinare scuola e impresa e rispondere alla crescente richiesta di personale qualificato del territorio. È quello offerto dal progetto di Apprendistato Duale che Confartigianato h a sostenuto negli scorsi mesi in Casentino. Si è svolta giovedì 21 maggio, nella Sala delle Bandiere del Comune di Bibbiena, la presentazione del primo Albo delle imprese del Casentino aderenti al progetto di Apprendistato Duale promosso proprio da Confartigianato, ISIS Fermi e Comune di Bibbiena. Le aziende casentinesi che ad oggi fanno parte dell’Albo sono: ELETTROPROGETTI TOSCANA, EMG, FARODA, OFFICINA MAGGINI, OMAC, OMS FERROVIARIA, RBB AUTOMATION, SEIA, TACS, TLF, TVL, WIGAM. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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