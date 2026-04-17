Confartigianato e ISIS Fermi | 106 nuovi iscritti e una sinergia che cresce

Il 17 aprile 2026 si è annunciato che, tra le associazioni di categoria e l’istituto scolastico, sono stati registrati 106 nuovi iscritti. La collaborazione tra le due realtà si sta rafforzando, con iniziative congiunte che coinvolgono studenti e imprese locali. La crescita del numero di iscritti e le attività condivise sono state al centro di questa comunicazione.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Confartigianato e ISIS Fermi: 1 06 nuovi iscritti e una sinergia che cresce. Con lo “Start Up Day” di Poppi, il Casentino coltiva la nuova generazione di imprenditori Un’alleanza concreta tra scuola e impresa che guarda al futuro del territorio. È quella tra Confartigianato Imprese Arezzo e l’ISIS “Enrico Fermi” di Bibbiena, una collaborazione che negli anni si è consolidata andando ben oltre i protocolli formali e producendo risultati tangibili. Una collaborazione iniziata da pochi mesi ma che porta già importanti frutti che fanno ben sperare per il futuro dell’artigianato nel territorio casentinese. Il legame tra...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato e ISIS Fermi: 106 nuovi iscritti e una sinergia che cresce Notizie correlate La scuola in numeri ll Comprensivo cresce: "502 nuovi iscritti"Un istituto solido il Comprensivo Fucecchio, la realtà che riunisce tutte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Leggi anche: Focus sul mondo della scuola. Il Checchi si consolida e cresce: "250 nuovi iscritti e 13 prime classi" Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo Start-Up Day. Confartigianato e ISIS Fermi: 106 nuovi iscritti e una sinergia che cresceArezzo, 17 aprile 2026 – Confartigianato e ISIS Fermi: 106 nuovi iscritti e una sinergia che cresce. Con lo Start Up Day di Poppi, il Casentino coltiva la nuova generazione di imprenditori ... lanazione.it Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo Start-Up DayArezzo, 13 aprile 2026 – Venerdì 17 aprile a Poppi arriva lo Start-Up Day, promosso da Confartigianato Imprese Arezzo e ISIS Fermi di Bibbiena. L’iniziativa si svolgerà presso la succursale dell'I ... lanazione.it