La sera del 14 maggio si conclude con una breve preghiera dedicata al ringraziamento. In questi istanti di silenzio, si invita a riflettere sui volti incontrati durante la giornata e sulle benedizioni ricevute, affidando tutto al Padre. È un momento di pausa per riconoscere i doni quotidiani e prepararsi al riposo notturno con un pensiero di gratitudine. La pratica si svolge in modo semplice e spontaneo, senza formalità o rituali complessi.

Sostiamo pochi istanti nel silenzio della sera per consegnare al Padre i volti incontrati e le grazie ricevute. Con l’intercessione di San Mattia, invochiamo la pace e la benedizione divina sulla nostra casa e sui nostri cari. Ti rendiamo grazie, Signore, per ogni volto che hai posto sul nostro cammino e per le innumerevoli grazie, visibili e invisibili, che hanno colmato la nostra giornata. In questo silenzio che precede il riposo, dedichiamo pochi ma preziosi minuti per offrirti un ringraziamento sincero: ti consegniamo ogni istante vissuto, certi che la Tua mano ci ha guidati con amore, anche quando i nostri occhi non hanno saputo scorgere la Tua luce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 14 maggio: rendiamo grazie al Signore prima del riposo

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