Una preghiera della sera si terrà il 28 maggio, dedicata a ringraziare, chiedere perdono e affidarsi prima del riposo. È previsto un momento di silenzio prima del sonno, per riflettere sui doni ricevuti durante la giornata. La preghiera invita a riconoscere la guida e la cura di una presenza superiore, con l’obiettivo di trovare pace e serenità prima di dormire.

Un momento per noi silenzio prima del riposo notturno per ringraziare il Signore di ogni dono ricevuto, certi che la Sua mano amorevole e discreta ci ha guidati e custoditi durante l’intera giornata. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 28 maggio: ringraziamento, perdono e affidamento prima del riposo

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