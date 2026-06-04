Preghiera del mattino 4 giugno | l’abbandono all’amore di Gesù nel giovedì eucaristico

Da lalucedimaria.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 4 giugno si celebra il giovedì eucaristico, giorno dedicato alla preghiera mattutina che chiede a Gesù Eucarestia santificazione, conforto e protezione. La preghiera è rivolta con il cuore, con l’intento di mantenere un legame costante con il Signore.

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Chiediamo a Gesù Eucarestia la santificazione, il conforto e la protezione: la preghiera che parte dal nostro cuore per rimanere sempre uniti al Signore. In questo giovedì, lo scopo profondo di questo momento non è l’adempimento di un dovere, ma la gioia piena che nasce dall’abbandonarsi totalmente al Suo Amore. Iniziamo la giornata pronti a offrire al Padre ogni nostra speranza affinché, uniti a Gesù attraverso il dono della comunione spirituale, possiamo diventare testimoni luminosi di una grazia che non tramonta. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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