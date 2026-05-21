Preghiera del mattino 21 maggio | la Comunione Spirituale nel giovedì eucaristico

Il 21 maggio, in occasione del giovedì eucaristico, si è svolta una preghiera mattutina dedicata alla Comunione Spirituale. La giornata ha visto momenti di preghiera e adorazione, durante i quali i partecipanti hanno rivolto i loro pensieri a Gesù Eucaristia attraverso l’Atto di Comunione Spirituale. Questa pratica invita i fedeli a unirsi spiritualmente a Cristo, anche in assenza di partecipazione fisica alla messa. La cerimonia si è svolta in un contesto di raccoglimento e devozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Accogliamo il nuovo mattino di questo 21 maggio con la preghiera e l’adorazione: uniti a Gesù Eucaristia attraverso l’Atto di Comunione Spirituale. Accogliamo con gratitudine la luce di questo nuovo mattino, volgendo subito il nostro sguardo e il nostro cuore a Cristo, pane vivo disceso dal cielo per la nostra salvezza. In questo giovedì, giorno tradizionalmente dedicato dalla Chiesa all’adorazione e al mistero eucaristico, la preghiera si fa respiro profondo dell’anima, che si spoglia delle maschere, delle ansie e delle fatiche per ritrovare l’essenziale davanti al tabernacolo. Lo scopo profondo di questo momento non è l’adempimento di un dovere, ma la gioia piena che nasce dall’abbandonarsi totalmente al Suo Amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 21 maggio: la Comunione Spirituale nel giovedì eucaristico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PREGHIERA DEL MATTINO SANTO ROSARIO DI OGGI Martedì 5 MAGGIO Misteri Dolorosi del giorno Sullo stesso argomento Preghiera del mattino 7 maggio: la gioia di rimanere nel suo AmoreIn questo giovedì 7 maggio, la preghiera ci invita a scoprire il vero scopo della fede: la gioia piena. Preghiera del mattino 14 maggio: inizia la giornata nel segno dell’EucaristiaApriamo il cuore a un nuovo giorno con la forza della testimonianza e la grazia dell’Eucaristia. Qualcosa ha appena sfiorato la tua tenda alle 2 del mattino - e se potessi semplicemente prendere il tuo telefono e vedere esattamente cos'era? reddit Marilu' Dell'Anna (@MariaLuciaDell1) / Posts x.com Preghiera del mattino 17 maggio: alla Santissima Trinità per l’inizio del giornoInizia la giornata rivolgendo la preghiera alla Santissima Trinità per invocare il perdono, la luce divina e i beni promessi dal Padre. lalucedimaria.it