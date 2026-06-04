La Regione ha approvato i fondi per la scuola “Basile” a Pratola Serra. Il decreto dirigenziale è stato pubblicato e autorizza il finanziamento. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno commentato positivamente la notizia.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Gerardo Galdo e l’intera Amministrazione Comunale esprimono viva soddisfazione per la pubblicazione del Decreto Dirigenziale n. 000652026. Con questo atto, la Regione Campania ufficializza il finanziamento per il completamento della scuola primaria “V. Basile” di via Carmine Marano. Si tratta di uno stanziamento di quasi 2 milioni di euro (fondi PR FESR) che, unito ad altre risorse, porta il budget totale a 3.510.696,79 euro. Questi fondi saranno interamente investiti per mettere la parola fine a una vicenda complessa e annosa, nata nel 2016 con la perdita di un precedente contributo a causa dell’inefficienza della passata gestione amministrativa che aveva condannato l’opera a rimanere incompiuta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Pratola Serra, dalla Regione via libera ai fondi per la scuola “Basile”

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