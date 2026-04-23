Scuola modulare a Pratola Serra | si chiude il processo con proscioglimento

Si è concluso il procedimento legale riguardante la scuola modulare a Pratola Serra con un decreto di proscioglimento. La decisione è stata comunicata dopo che le parti coinvolte hanno presentato tutte le documentazioni necessarie. La vicenda aveva attirato l’attenzione locale e coinvolto diverse figure istituzionali. Ora, la vicenda si chiude con questa decisione, che pone fine alle contestazioni riguardanti la struttura educativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con il proscioglimento, a seguito dell’ intervenuta prescrizione, il procedimento giudiziario che vedeva coinvolto l’ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, insieme ad altri amministratori locali, nell’ambito della vicenda relativa alla gestione della scuola modulare. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Avellino, sotto la presidenza del giudice Gilda Zarrella. Nel corso dell’ultima udienza, i legali difensori — tra cui Alberico Villani, Gaetano Aufiero, Nello Pizza, Teodoro Reppucci, Enrico Matarazzo, Raffaele Petrillo, Dario Cierzo, Raffaele Tecce e Marino Capone — hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti, facendo leva sull’intervenuta prescrizione, maturata anche in seguito alla depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola modulare a Pratola Serra: si chiude il processo con proscioglimento Notizie correlate Processo sulle Regionali 2020 a Avellino: Pratola Serra si prepara davanti al giudice MatarazzoVenerdì 6 febbraio 2026, nel cuore dell’Aversa, in una sala di tribunale a Avellino, il processo sulle elezioni regionali del 2020 prende il via con... Avellino, al via il processo sulle Regionali 2020 e Pratola Serra: a ottobre davanti al giudice MatarazzoLa Procura di Napoli contesta, a vario titolo, reati che spaziano dalla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio alla turbata libertà degli...