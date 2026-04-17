A Bordighera, il percorso burocratico per ottenere i fondi destinati al restauro della scuola di via Napoli è stato completato. Dopo l’approvazione delle pratiche, le risorse sono ora disponibili per avviare i lavori di ricostruzione, a seguito dell’incendio che aveva danneggiato l’edificio. La fase successiva prevede l’inizio delle operazioni di ristrutturazione, che dovrebbe riprendere a breve.

Il percorso burocratico per sbloccare le risorse necessarie al restauro della scuola di via Napoli a Bordighera è ufficialmente terminato. La notizia, che coinvolge direttamente il futuro degli studenti locali, arriva dopo una complessa gestione amministrativa che ha il coordinamento tra l’amministrazione comunale e la Regione Liguria. L’annuncio è stato dato da Sorriento, consigliere regionale, il quale ha evidenziato come la conclusione dell’iter per l’ottenimento dei finanziamenti rappresenti il tassello decisivo per permettere l’avvio dei lavori di riqualificazione. Il progetto non è stato un percorso lineare: le difficoltà emerse a seguito di un precedente incendio hanno infatti imposto una serie di passaggi tecnici e procedure assicurative particolarmente impegnativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, via Napoli: via libera ai fondi per la scuola post-incendio

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